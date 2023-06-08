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"Ви, мабуть, здогадуєтесь, хто знищив Каховську ГЕС?": Лукашенко звинуватив у підриві Україну

8 червня, 2023 четвер
11:40
Світ Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував підрив Каховської ГЕС, унаслідок якого відбулося затоплення Херсонщини

Про це пише Белта.

"Ви, напевно, здогадуєтеся, хто підірвав Каховську ГЕС? Кажуть, на злодії і шапка горить. Хто першим про це закричав?" - сказав Лукашенко на зустрічі із секретарями рад безпеки держав – членів Організації договору про колективну безпеку.

Самопроголошений президент Білорусі вважає, що Україна намагається приховати нібито невдалий контрнаступ.

"Зрозуміло, що українській стороні треба було приховати три дні контрнаступу, де майже дві сотні бронемашин було знищено і понад 2 тис. людей загинули", - сказав Лукашенко.

За його словами, про це ж свідчить і обережна реакція США, які заявили, що підрив Каховської ГЕС потрібно розслідувати.

Новини
Білорусь
Олександр Лукашенко
Каховська ГЕС
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