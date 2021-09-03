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"Ви повторюєте російську пургу": Климпуш-Цинцадзе про заяву "слуги" Фролова щодо відновлення владою Зеленського зв’язків із США

3 вересня, 2021 п'ятниця
20:33
Суспільство Іванна Климпуш-Цинцадзе

Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе відреагувала на заяву нардепа-"слуги" Павла Фролова щодо повного відновлення владою президента Володимира Зеленського зв’язків у різних сферах із Сполученими Штатами Америки

Про це йшлося в ефірі програми "Дебати" з Сергієм Руденко на Еспресо.TV.

Так, Фролов зазначив, що наразі влада розглядає США не як гаманець з грошима.

"Ми відходимо від того, що ми розглядаємо Америку, як це було до Зеленського, як "гаманець": "дайте нам гроші. Дайте нам гроші на все". Тобто, це співробітництво", - сказав він.

За словами Фролова, передбачено, що восени пройдуть зустрічі із представниками США щодо партнерства у різних сферах.

"Восени відбудеться безліч зустрічей: і щодо кібербезпеки, так званого кібердіалогу група запрацює; і щодо торгівельно-інвестиційного співробітництва група запрацює. Прямо записано, що буде переукладена двостороння угода про інвестиційно-торгівельне співробітництво. Ви кажете, що $3 млрд – це страхування ризиків. Так абсолютно ні. Звісно, це може бути і підтримка експортерів, і це може бути розвиток, там же прописано, аграрні інфраструктурні, а також проєкти у сфері енергетики та клімату. Це буде співпраця", - зауважив нардеп.

У свою чергу, Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що виділені кошти - це страхування інвестицій США й можливого експорту.

Фролов у відповідь зазначив, що 3 млрд - це мінімум, який виділено на співпрацю.

На що нардепка "Європейської Солідарності" заявила: "Ми вже бачили з ОАЄ 3 млрд, і з Оману інвестиції".

Водночас, Фролов сказав, що це не просто документи, а вже повний меморандум про співробітництво в комерційних галузях. Він також заявив, що до президента Зеленського начебто не було різної співпраці.

"Так не було. Угоди старі. 2008 рік. Це що нормальний стан відносин? Вже все змінилось", - сказав нардеп.

На що Климпуш-Цинцадзе відреагувала: "Пане Павло, Ви самі сказали про стратегічну комісію зі співробітництва, партнерства. Це те, що було відновлено, робота її, у 2018 році. Восени 2018 року було останнє її засідання. Чому два з "хвостиком" роки президенства Зеленського ніхто не використовував цей інструмент?"

У відповідь Фролов додав: "І півтора року ще президенства Порошенка (Петра Порошенка – п’ятого президента України – ред.)".

На це нардепка "ЄС" заперечила, заявивши, що не півтора року, а пів року.

"Яких півтора? Ви погано рахуєте? Осінь 2018 року. Пів року", - сказала вона.

На що нардеп-"слуга" відповів: "Так у 2019 році, в травні, була інавгурація. Це вже рік. Ми відновили відносини (з США – ред.). Ми ж не Порошенко, який ставив на Клінтон".

У свою чергу, Климпуш-Цинцадзе наголосила, що Фролов "повторюєте пургу".

"Що ж Ви таке говорите? Що ж Ви повторюєте російську пургу на українському каналі? Просто російська пропаганда. Ви повторюєте те, що Ви хочете сказати світові, то Ви можете піти і свідчити в американському суді, якщо Ви про це знаєте. Пане, вчіть міжнародні відносини. Ну робіть домашню роботу. Не народилася Земля з приходом Зеленського", - зауважила вона.

 

  • Нагадаємо, 1 вересня президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели зустріч, де обговорили низку питань. Говорили і про ситуацію на Донбасі, й партнерські відносини Україна-США.

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Росія
політика
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