Вибори у Німеччині: три партії закінчили попередні перемовини та готові формувати уряд
У Німеччині лідери Соціал-демократичної партії (СДПН), "Союз-90"/"Зелені" і Вільної демократичної партії (ВДП) готові почати офіційні переговорів про формування коаліції в новому Бундестазі
Про це повідомляє ЄП.
"Ми переконані, що можемо погодити амбітну і життєздатну коаліційну угоду", - йдеться в спільній заяві.
Попередні переговори проводяться, щоб зрозуміти, чи готові партії погодити позиції у разі роботи в майбутньому уряді. Після них розпочинаються коаліційні переговори. Три партії готові почати формувати новий уряд.
Партії підготували документ, що узагальнює проміжні підсумки.
За словами кандидата в канцлери Німеччини від СДПН Олафа Шольца, сторонам вдалося досягти "дуже хорошого результату".
"Зелені" все ще проведуть з'їзд для затвердження плану, можливо, у вихідні дні. ВДП також хоче передати результати переговорів комітетам партії.
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