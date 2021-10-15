Вибори у Німеччині: три партії закінчили попередні перемовини та готові формувати уряд

Про це повідомляє ЄП.

"Ми переконані, що можемо погодити амбітну і життєздатну коаліційну угоду", - йдеться в спільній заяві.

Попередні переговори проводяться, щоб зрозуміти, чи готові партії погодити позиції у разі роботи в майбутньому уряді. Після них розпочинаються коаліційні переговори. Три партії готові почати формувати новий уряд.

Партії підготували документ, що узагальнює проміжні підсумки.

За словами кандидата в канцлери Німеччини від СДПН Олафа Шольца, сторонам вдалося досягти "дуже хорошого результату".

"Зелені" все ще проведуть з'їзд для затвердження плану, можливо, у вихідні дні. ВДП також хоче передати результати переговорів комітетам партії.

Соціал-демократична партія виграла вибори до німецького Бундестагу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україну цікавить формат коаліції після виборів у Німеччині.

Кандидат у канцлери Німеччини від Соціал-демократичної партії Олаф Шольц заявив, що блок ХДС/ХСС повинен піти в опозицію.