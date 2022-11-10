Вибори в США: до палати представників переобрали двох померлих політиків

Про це передають Fox News, Local Memphis, а також пишуть демократи палати представників у твіттері.

Так, у Пенсільванії переобрали колишнього конгресмена від цього штату Ентоні Делуку, який помер 9 жовтня у віці 85 років. Громадяни віддали за нього 85% голосів.

У штаті незабаром відбудуться позачергові вибори через таку ситуацію.

Журналісти вважають, що деякі виборці могли не знати про смерть Делуки, проте більшість скоріше віддала перевагу ідеї позачергових виборів замість обрання кандидата третьої партії.

Демократи палати представників також відреагували на це: "Ми пишаємося тим, що виборці продовжують демонструвати свою довіру до нього (Ентоні Делуки, - ред.) та його відданості демократичним цінностям, переобравши його посмертно".

Своєю чергою подібна ситуація сталася ще в одному зі штатів. У Теннессі вибори виграла Барбара Купер, яка померла 25 жовтня у віці 93 років.

У виборчій комісії округу стверджують, що ім’я Купер залишилося в бюлетені для голосування після її несподіваної смерті "відповідно до закону штату". Відтак у Теннессі проведуть позачергові вибори, щоб заповнити її місце.

Станом на вечір 9 листопада до палати представників конгресу пройшли 187 демократів та 204 республіканці. При цьому в сенаті ситуація рівніша - від кожної партії туди пройшли по 48 осіб (зі 100). Підрахунок голосів продовжується і далі.

Своєю чергою президент Джо Байден задоволений попередніми результатами виборів у США і відмовляється змінювати курс. Він також вважає, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.

Колишній президент США Дональд Трамп назвав попередні результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою".

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