Про це пишуть росЗМІ.

"Уночі сили ППО збили на підльоті до Воронежа малогабаритний розвідувальний безпілотник, запущений з України", - інформують в уряді Воронезької області.

У місцевому телеграм-каналі писали про вибух у Воронежі: у районі аеродрому "Балтімор", де базуються бомбардувальники Су-34.

Від вибуху в місті спрацювали сигналізації.

Повідомляється, що вибух пролунав у небі, ймовірно, працювала протиповітряна оборона. Жертв та руйнувань немає.

Вранці 29 грудня 2022 року у Бєлгородській області Росії було чути вибухи, місцева влада казала, що це - ППО. Цього ж дня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.

Також губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вранці 2 січня об’єкт енергопостачання у Климівському районі було атаковано. Він звинуватив Україну в атаці безпілотником.

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