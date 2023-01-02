Вибух поблизу аеродрому у Воронежі: влада заявила про збиття "українського розвідувального безпілотника"
Уночі 2 січня поблизу аеродрому "Балтімор" у Воронежі, де базуються бомбардувальники Су-34, росіяни начебто збили "український розвідувальний безпілотник"
Про це пишуть росЗМІ.
"Уночі сили ППО збили на підльоті до Воронежа малогабаритний розвідувальний безпілотник, запущений з України", - інформують в уряді Воронезької області.
У місцевому телеграм-каналі писали про вибух у Воронежі: у районі аеродрому "Балтімор", де базуються бомбардувальники Су-34.
Від вибуху в місті спрацювали сигналізації.
Повідомляється, що вибух пролунав у небі, ймовірно, працювала протиповітряна оборона. Жертв та руйнувань немає.
- Вранці 29 грудня 2022 року у Бєлгородській області Росії було чути вибухи, місцева влада казала, що це - ППО. Цього ж дня у російському Енгельсі, поряд з аеродромом стратегічної авіації РФ, було оголошено повітряну тривогу, слідом за якою було чути кілька вибухів.
- Також губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив, що вранці 2 січня об’єкт енергопостачання у Климівському районі було атаковано. Він звинуватив Україну в атаці безпілотником.
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