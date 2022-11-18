Від 24 лютого вже понад 32 тис. військових були нагороджені за хоробрість, - Зеленський
Загалом від 24 лютого вже понад 32 тис. українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях, 4950 із них – посмертно
Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Підписав сьогодні кілька указів про нагородження наших воїнів. 402 військовослужбовці Збройних Сил України відзначені державними нагородами. Загалом за час із 24 лютого вже понад 32 тис. українців і українок були нагороджені за хоробрість у боях. 4950 із них – посмертно. Маємо завжди памʼятати, скільки людей віддали свої життя, щоб урятувати Україну й свободу", - наголосив президент.
- Нагадаємо, сьогодні Зеленський також привітав рішення про продовження дії "зернової ініціативи" та розповів про новий проєкт – Grain from Ukraine.
- Також він додав, що 17 листопада після російських ударів впроваджено нові аварійні відключення світла на додачу до планових, стабілізаційних, а без світла залишилось понад 10 млн українців.
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