Від 9 серпня з Куп'янського району Харківщини евакуювали близько 480 людей
Станом на ранок 18 серпня з Куп’янського району Харківської області вдалося евакуювати приблизно 480 людей. Біля населених пунктів точаться контактні бої
Про це повідомляє голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері "Свобода.Ранок".
Як повідомляє голова ВА, з волонтерами вже виїхало приблизно 480 людей, з них близько 130 дітей.
"Близько 480 людей нам вдалося вмовити евакуюватися. Є певна категорія людей, яка евакуюється самостійно - власним автотранспортом, вони виїжджають у найближчі населені пункти", - заявив очільник.
За його словами, люди, які самостійно виїжджають із населених пунктів, не проходять реєстрацію, тому місцева влада збирає інформацію про точну кількість евакуйованих людей.
Також він додав, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності провести масштабну евакуацію людей у разі загрози окупації Куп’янська, якщо російські війська просунуться до міста.
- 9 серпня влада закликала мешканців Куп'янщини евакуюватися через збільшення інтенсивності та хаотичність російських обстрілів.
- За перші два дні обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 33 людини. В ОВА заявили, що загалом планують евакуювати близько 12 тисяч жителів.
- За перший тиждень обов'язкової евакуації з Куп'янського району Харківської області вивезли 436 людей, з них - 128 дітей.
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