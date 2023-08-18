Від 9 серпня з Куп'янського району Харківщини евакуювали близько 480 людей

Про це повідомляє голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері "Свобода.Ранок".

Як повідомляє голова ВА, з волонтерами вже виїхало приблизно 480 людей, з них близько 130 дітей.

"Близько 480 людей нам вдалося вмовити евакуюватися. Є певна категорія людей, яка евакуюється самостійно - власним автотранспортом, вони виїжджають у найближчі населені пункти", - заявив очільник.

За його словами, люди, які самостійно виїжджають із населених пунктів, не проходять реєстрацію, тому місцева влада збирає інформацію про точну кількість евакуйованих людей.

Також він додав, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності провести масштабну евакуацію людей у разі загрози окупації Куп’янська, якщо російські війська просунуться до міста.