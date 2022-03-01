Від обстрілу окупантами площі Свободи у Харкові загинуло щонайменше 10 людей, понад 20 травмовані

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Щонайменше 10 людей загиблих, понад 20 травмованих, рятувальники й волонтери врятували з-під завалів близько 10 осіб", - йдеться у повідомленні.



Рятувальники також розповіли, що наразі тривають роботи з розчищення завалів. Зруйнована повністю сходова клітка та частково коридори на всіх поверхах.

Нагадаємо, вранці 1 березня російські окупанти завдали авіаудару по розташованому в центрі Харкова Майдану Свободи - найбільшій площі Європи.

Президент Володимир Зеленський назвав РФ державою-терористом за удар крилатою ракетою по площі Свободи в Харкові 1 березня.