Від обстрілу окупантами площі Свободи у Харкові загинуло щонайменше 10 людей, понад 20 травмовані
Наразі ще тривають роботи з розчищення завалів
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Щонайменше 10 людей загиблих, понад 20 травмованих, рятувальники й волонтери врятували з-під завалів близько 10 осіб", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники також розповіли, що наразі тривають роботи з розчищення завалів. Зруйнована повністю сходова клітка та частково коридори на всіх поверхах.
- Нагадаємо, вранці 1 березня російські окупанти завдали авіаудару по розташованому в центрі Харкова Майдану Свободи - найбільшій площі Європи.
- Президент Володимир Зеленський назвав РФ державою-терористом за удар крилатою ракетою по площі Свободи в Харкові 1 березня.
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