"Від ворога можна очікувати будь-чого": Наєв про військові навчання ОДКБ у Білорусі

Про це він написав у своєму telegram.

Наєв сказав, що загалом очікується збільшення кількості сил ворога до бригади, але цього звісно недостатньо для проведення наступальних операцій. За військовою наукою Сили оборони завжди адекватно реагують на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці.

Він наголосив, що будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки.

"Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування", - додав генерал-лейтенант.

Довідково. ОДКБ - організація договору про колективну безпеку - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

На відміну, наприклад, від НАТО критеріїв для приймання до ОДКБ не існує. Щоб стати членом ОДКБ, не треба відповідати демократичним критеріям і мати реформовану економіку і судову систему. Влада Росії намагається подати ОДКБ як реальну альтернативу Північноатлантичному альянсу і всіма силами домагається збільшення ваги своєї організації у системі міжнародних відносин. З грудня 2004-го ОДКБ має статус спостерігача Генеральної асамблеї ООН.