Відбір на Євро-2024: Білорусь програла у другому матчі поспіль, цього разу - Румунії
У 2-му турі кваліфікаційного раунду Євро-2024 збірна Румунії переграла Білорусь
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою Румунії з рахунком 2:1. У ворота білорусів забили Андрей Бурке та Ніколає Станчу. Єдиний м'яч для Білорусі на 86-й хвилині оформив Владислав Морозов.
У турнірній таблиці групи I Швейцарія та Румунія захопили лідерство з 6 балами. Косово займає третю позицію з 2 очками.
Слідом йдуть Андорра та Ізраїль, у цих країн по 1 пункту.
Останню позицію займає Білорусь, яка програла двічі поспіль.
Євро-2024
Кваліфікація. 2-й тур
28 березня
Румунія - Білорусь 2:1
Голи: Станчу, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86
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