Відбір на Євро-2024: Білорусь програла у другому матчі поспіль, цього разу - Румунії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою Румунії з рахунком 2:1. У ворота білорусів забили Андрей Бурке та Ніколає Станчу. Єдиний м'яч для Білорусі на 86-й хвилині оформив Владислав Морозов.

У турнірній таблиці групи I Швейцарія та Румунія захопили лідерство з 6 балами. Косово займає третю позицію з 2 очками.

Слідом йдуть Андорра та Ізраїль, у цих країн по 1 пункту.

Останню позицію займає Білорусь, яка програла двічі поспіль.

Євро-2024

Кваліфікація. 2-й тур

28 березня

Румунія - Білорусь 2:1

Голи: Станчу, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86