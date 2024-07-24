В Україну прямує японське обладнання для переробки відходів руйнації

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Прифронтова Херсонщина – одна з областей, які найбільше страждають від обстрілів. Станом на сьогодні на окрему локацію полігону звезено понад 2000 тонн відходів руйнації. Найближчим часом тут працюватиме обладнання, яке Україна має отримати в рамках підтримки JICA - Japan International Cooperation Agency", - написав він.

За його словами, японське обладнання на Херсонщині запрацює після відповідного професійного навчання працівників.

"Відходи руйнації будуть дробитися по фракціях та перероблятися. Навколо питання ціноутворення багато дискусій, проте сьогодні є консенсус, що продукт переробки відходів руйнації буде доступний для покупця за ціною нижчою від щебеню", - зазначив міністр.

Він наголосив, що перероблені відходи руйнації можна буде використовувати повторно, цей досить екологічний матеріал, який має шанси зайняти свою нішу.

"Це дійсно потужна й економічно вигідна відповідь на виклики часу, яка, крім того, відповідає новій філософії управління відходами", - пояснив Стрілець.

Проєкт наразі, крім Херсонщини, охоплює також Київщину, Донеччину та Харківщину.