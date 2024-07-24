В Україну прямує японське обладнання для переробки відходів руйнації
Україна планує здійснювати переробку відходів руйнації й використовувати їх для відбудови. Незабаром необхідне для цього обладнання запрацює на Херсонщині
Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.
"Прифронтова Херсонщина – одна з областей, які найбільше страждають від обстрілів. Станом на сьогодні на окрему локацію полігону звезено понад 2000 тонн відходів руйнації. Найближчим часом тут працюватиме обладнання, яке Україна має отримати в рамках підтримки JICA - Japan International Cooperation Agency", - написав він.
За його словами, японське обладнання на Херсонщині запрацює після відповідного професійного навчання працівників.
"Відходи руйнації будуть дробитися по фракціях та перероблятися. Навколо питання ціноутворення багато дискусій, проте сьогодні є консенсус, що продукт переробки відходів руйнації буде доступний для покупця за ціною нижчою від щебеню", - зазначив міністр.
Він наголосив, що перероблені відходи руйнації можна буде використовувати повторно, цей досить екологічний матеріал, який має шанси зайняти свою нішу.
"Це дійсно потужна й економічно вигідна відповідь на виклики часу, яка, крім того, відповідає новій філософії управління відходами", - пояснив Стрілець.
Проєкт наразі, крім Херсонщини, охоплює також Київщину, Донеччину та Харківщину.
- У лютому в Мінінфраструктури інформували, що Україна планує використовувати для відбудови відходи від руйнувань, що є одним із принципів запровадження циркулярної економіки.
- У липні стало відомо, що згорілий ліс на Донеччині планують використати для фортифікаційних споруд ЗСУ.
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