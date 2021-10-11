Відчуваємо страх, коли він злий, - форвард збірної України Яремчук висловився про Петракова
Форвард збірної України Роман Яремчук зізнався, що національна команда дуже поважає тренера Олександра Петракова
Про це повідомляє офіційний YouTube-канал УАФ.
Яремчук також заявив, що зараз у збірній України дуже хороша атмосфера.
"Атмосфера в команді дуже хороша. Ми взяли три важливі очки в Фінляндії, з хорошим настроєм приїхали до Львова. Але в той же час ми дуже серйозно налаштовані, зосереджені на теорії, на тому, що говорить тренерський штаб. Нам треба виходити на поле і виконувати все це. Олександр Петраков - великий мотиватор, я давно працюю з ним, добре його знаю. Ми його дуже поважаємо і відчуваємо страх, коли він злий", - сказав Роман Яремчук.
Збірна України, 9 жовтня у Гельсінкі, здолала Фінляндію з рахунком 2:1. У іншому матчі суботи Боснія і Герцеговина перемогла у Нур-Султані Казахстан - 2:0.
Команда Олександра Петракова набрала 8 очок, повернулася на друге місце та випередила Боснію і Герцеговину, яка з 6 пунктами - третя. Фінляндія має 5 балів та йде четвертою. У Казахстану - 3 очка. Очолює турнірну таблицю з 12 пунктами Франція.
12 жовтня Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини у 8-му турі кваліфікації ЧС-2022. Початок о 21:45.
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
- 11 жовтня в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков заявив, що його футболісти гратимуть проти Боснії і Герцеговини лише на перемогу.
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