"Відчувала, що батько намагався мене вбити": Брітні Спірс пригадала подробиці домашнього увʼязнення
Американська співачка Брітні Спірс, яка 13 років перебувала під опікою свого батька Джеймі Спірса, розповіла нові подробиці своєї ізоляції
Нові деталі Брітні Спірс розповіла у двохвилинному аудіо, яке виклала у себе в Twitter, пише Page Six.
40-річна американська співачка Брітні Спірс заявила, що відчувала, наче батько хотів убити її. Вона пригадала, що їй зробили три МРТ перед тим, як відправити в психіатричну лікарню на початку 2019 року.
"Усе це не мало сенсу. [Я не розуміла] ізоляцію, медсестер, флакони з кров’ю, постійне спілкування", - розповіла Брітні, додавши, що вона думала, що, імовірно, лікувалася від раку, але "нічого з цього не було правдою".
Кажучи про свій нинішній стан, Брітні зауважила, що почувається добре.
"Найважче усвідомлювати, що вони просто були злі, і що я дійсно відчувала, ніби батько намагався мене вбити. І я сподіваюся, що він буде горіти в пеклі", - наголосила співачка.
Вона додала, що "вірить у наслідки" для свого тата, який був її опікуном протягом 13 років з 2008-го.
"Я хочу відвезти мого батька кудись, забрати його машину, його дім, його двері до приватності", - сказала Брітні, перерахувавши все, чому вона піддавалася під час лікування та опікунства.
70-річний Джеймі Спірс раніше заперечував усі дії, у яких обвинувачує його донька. Через своїх адвокатів він зазначав, що "любить дочку" та діяв в її інтересах.
- У листопаді 2021 року суд в Лос-Анджелесі припинив опікунство батька Брітні Спірс над американською співачкою, яке тривали 13 років
- Відтоді вона почала ділитися жахливими деталями умов, у яких жила тривалий час
- Наприкінці вересня Спірс оприлюднила інформацію, що в один з періодів життя її закрили на чотири місяці без можливості виходити на вулицю та накачували літієм.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.06
Купівля 40.06Продаж 40.78
-
EUR
Купівля 38.47Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе