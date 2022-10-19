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"Відчувала, що батько намагався мене вбити": Брітні Спірс пригадала подробиці домашнього увʼязнення

19 жовтня, 2022 середа
12:58
Новини На фото: Брітні Спірс разом з батьком

Американська співачка Брітні Спірс, яка 13 років перебувала під опікою свого батька Джеймі Спірса, розповіла нові подробиці своєї ізоляції

Нові деталі Брітні Спірс розповіла у двохвилинному аудіо, яке виклала у себе в Twitter, пише Page Six.

40-річна американська співачка Брітні Спірс заявила, що відчувала, наче батько хотів убити її. Вона пригадала, що їй зробили три МРТ перед тим, як відправити в психіатричну лікарню на початку 2019 року.

"Усе це не мало сенсу. [Я не розуміла] ізоляцію, медсестер, флакони з кров’ю, постійне спілкування", - розповіла Брітні, додавши, що вона думала, що, імовірно, лікувалася від раку, але "нічого з цього не було правдою".

Кажучи про свій нинішній стан, Брітні зауважила, що почувається добре.

"Найважче усвідомлювати, що вони просто були злі, і що я дійсно відчувала, ніби батько намагався мене вбити. І я сподіваюся, що він буде горіти в пеклі", - наголосила співачка.

Вона додала, що "вірить у наслідки" для свого тата, який був її опікуном протягом 13 років з 2008-го.

"Я хочу відвезти мого батька кудись, забрати його машину, його дім, його двері до приватності", - сказала Брітні, перерахувавши все, чому вона піддавалася під час лікування та опікунства.

70-річний Джеймі Спірс раніше заперечував усі дії, у яких обвинувачує його донька. Через своїх адвокатів він зазначав, що "любить дочку" та діяв в її інтересах.

  • Відтоді вона почала ділитися жахливими деталями умов, у яких жила тривалий час
  • Наприкінці вересня Спірс оприлюднила інформацію, що в один з періодів життя її закрили на чотири місяці без можливості виходити на вулицю та накачували літієм.

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