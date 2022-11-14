Віддаймо на флот дронів кошти, призначені для телеканалу "Дом"
Можна переказати 2 млрд грн на дрони й купити на ці гроші… 200 дронів
Ідея з флотом морських дронів мені подобається. Але спробуймо по пунктах:
- Президент України оголосив про формування спеціального флоту: "Будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів". Його головне завдання – захист акваторії українських морів і мирних міст від крилатих ракет, які російські війська запускають з кораблів. Тому Україна відкрила збір на перший у світі флот зі 100 морських дронів.
- Морський дрон – це унікальна і засекречена українська технологія. Один такий апарат коштує 10 млн грн. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, зокрема нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв'язку і бойовою частиною, а також наземна автономна станція управління, системи транспортування і зберігання, центр опрацювання даних.
- Збір йтиме на фандрейзінговій платформі United24. Потрібно 1 млрд грн.
- У бюджеті України наступного року заплановано 2 млрд грн на телеканал "Дом".
- Так ось, не треба чекати, і не треба нічого акумулювати. Можна переказати 2 млрд грн на дрони й купити на ці гроші… 200 дронів. Це очевидно посилить і гарантуватиме захист акваторії українських морів і мирних міст від крилатих ракет, які росіяни запускають з кораблів. І можна захищатися вже сьогодні, а не коли зберуть гроші.
Тож не варто чекати. Флот можна мати вже зараз. І мені можна не дякувати за ідею.
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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, екснародний депутат України
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