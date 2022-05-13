Відключення Еспресо з цифрового мовлення: Мінкульт заявив, що вимкнення каналів не входить до його повноважень

Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Детектор Медіа.

Там чином МКІП прокоментувало вимкнення Еспресо, Прямого та 5 каналу з цифрового етеру.

"Відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, вимкнення телеканалів із цифрового ефіру, питання оплати місць в мультиплексах не належить до повноважень МКІП", - йдеться у повідомленні.

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4 квітня Концерн РРТ вимкнув мовлення "Еспресо" в цифровій мережі Т2

18 квітня на сайті Кабінету міністрів України зареєстровано петицію, в якій українці вимагають захистити свободу слова та повернути в український цифровий ефір телеканали "Еспресо", "5 канал" та "Прямий"

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України пояснила, що причина вимкнення "Еспресо", 5-го та Прямого каналу з цифрового мовлення - виконання рішення Ради національної безпеки і оборони про трансляцію спільного марафону