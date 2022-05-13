Відключення Еспресо з цифрового мовлення: Мінкульт заявив, що вимкнення каналів не входить до його повноважень
Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило, що вимкнення каналів з цифрового ефіру не належить до повноважень відомства
Про це йдеться у відповіді міністерства на запит Детектор Медіа.
Там чином МКІП прокоментувало вимкнення Еспресо, Прямого та 5 каналу з цифрового етеру.
"Відповідно до Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 року № 885, вимкнення телеканалів із цифрового ефіру, питання оплати місць в мультиплексах не належить до повноважень МКІП", - йдеться у повідомленні.
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