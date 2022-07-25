Відкриття експортних коридорів у Чорному морі відбудеться до кінця тижня, – Кубраков

Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив Олександр Кубраков, міністр інфраструктури.

"Очікується, що вже найближчими днями в Стамбулі запрацює координаційний центр за дотриманням "зернових угод". Триває робота над узгодженням останніх документів і вже з кінця тижня Угода має запрацювати. Діяльність координаційного центру полягає у нагляді за функціонуванням гуманітарного коридору та не розповсюджується на територіальні води України", – сказав він.

Окрім цього міністр пояснив, що для української сторони принциповим питанням було, щоб у територіальних водах та у портах все контролювала Україна. Представників інших країн або ООН там не було і не буде.

"Підписання Угоди та вся ця робота відбувається завдяки тому, що наші ЗСУ та ВМС повернули контроль над островом Зміїним. Після цього ми відкрили доступ до гирла Бистрий до Дунаю. За два тижні близько 70 суден пройшли по цьому гирлу", - розповів Олександр Кубраков.

Розмінування буде відбуватися в тому коридорі, який необхідний для експорту зерна, але через те, що там досить велика кількість мін - першими будуть йти рятувальні судна.

"Принципово важливо, щоб Україна отримала валютні надходження, а відкриття морських портів дозволить отримати близько мільярда доларів на місяць. Також важливо, щоб наші фермери отримали фінансування, та мали запланувати посівний сезон", – наголосив міністр інфраструктури.

Олександр Кубраков зазначив, що якщо РФ повторить обстріли і ті, хто підписувався під Угодою не зможуть гарантувати безпеку, експорт не працюватиме.

Нагадаємо, що 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.

25 липня консультант Націнституту стратегічних досліджень заявив, що обстріл порту в Одесі - демонстрація РФ, що будь-які перевезення вантажів будуть небезпечними.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, 25 липня заявив, що угода про експорт українського зерна не передбачає припинення Росією повномасштабного вторгнення в Україну.

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