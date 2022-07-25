Обстріл порту в Одесі - демонстрація РФ, що будь-які перевезення вантажів будуть небезпечними, - консультант Націнституту стратегічних досліджень

Про це у ефірі Еспресо сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Віталій Ярмоленко.

Він прокоментував обстріл росіянами порту Одеси після підписання угоди про експорт українського зерна.

"Росія, в першу чергу, показує чітко, що вона нібито контролює ситуацію в Чорноморському регіоні, особливо місця, з яких планується постачання зерна та іншого продовольства з українських портів. З іншого боку, РФ демонструє і показує сигнал про те, що це величезний ризик вивозити продовольство з портів України", - сказав Ярмоленко.

Він додав, що росіяни показують, що будь-які спроби поставок - це величезний ризик для власників суден і страхових компаній.

"Відповідно, це виключно демонстрація сили і не більше того, інформаційна операція. Просто демонстрація того, що будь-який транспорт і вантажі перебуватимуть в небезпеці", - підсумував консультант.

23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт.

У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це "плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану", за посередництва яких бул досягнуто домовленість про розблокування морських шляхів експорту зерна з України ("зерновий коридор").

24 липня у Мінінфраструктури розповіли, як будуть експортувати зерно з України.

Міністерство закордонних справ РФ визнало, що удар по морському порту в Одесі завдали російські військові.