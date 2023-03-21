Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора у вівторок, 21 березня.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури російському військовослужбовцю заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.

Зазначається, що за даними слідства, 23 червня 2022 року подружжя з Донеччини поїхало на власному автомобілі до міста Бахмут, щоб евакуювати літніх хворих батьків.

Поблизу села Велика Комишуваха Ізюмського району їхній автомобіль розстріляли російські військові.

Жінка намагалася врятувати чоловіка, проте окупанти продовжили обстріли. У цей час українські військові проводили аеророзвідку та зафіксували розстріл автівки. Розуміючи, що треба врятувати родину, військові ЗСУ відправили дрон із запискою "ЙДИ ЗА МНОЮ".

"Побачивши коптер, жінка не розуміла, що їй робити, але пішла за ним, бо тільки так могла врятувати своє життя та життя чоловіка. Дрон привів її до місця дислокації українських військових. У цей час окупанти підійшли до розстріляної автівки та подумали, що чоловік помер. Вони скинули його тіло у траншею на узбіччі дороги", - зазначається у пості.

Відомо, що чоловік понад 30 годин пролежав без тями. Потім він самотужки дійшов до бази ЗСУ.

Під час досудового розслідування проведено понад 15 експертних досліджень, якими встановлено ступінь тілесних ушкоджень, спричинених потерпілому, вид озброєння, яке було застосовано при обстрілі автомобіля.

Правоохоронці ідентифікували російського військового, жителя м. Москва, командира мотострілецького підрозділу ЗС РФ, який, керуючи БМП, застосувавши великокаліберний кулемет, розстріляв автомобіль з подружжям.

Завдяки радіоперехопленню встановлено, що під час телефонної розмови з дружиною підозрюваний, сміючись у слухавку, сказав: "Я человека сегодня убил".

Зазначається, що наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.