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Головна війна з Росією Відмовки про погодні умови - брехня. У Путіна вже немає літаків для параду, - Огризко
Ексклюзив

Відмовки про погодні умови - брехня. У Путіна вже немає літаків для параду, - Огризко

9 травня, 2022 понедiлок
14:30
війна з Росією збитий російський літак

Дипломат Володимир Огризко вважає, що головною причиною скасування параду військово-повітряних сил РФ у Москві є великі втрати військової техніки росіян в Україні

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ще декілька днів тому Міноборони РФ повідомляли, що парад військово-повітряних сил в Москві буде. Однак, українські героїчні сили зменшили кількість військової техніки в Україні, в тому числі літаків та гелікоптерів. На сьогодні вже 199 військових літаків РФ були знищені в Україні. Тому, можливо, дійсно немає чим і для чого проводити парад військово-повітряних сил", - пояснив Огризко.

Огризко назвав посилання керівництва РФ на погану погоду, через яку парад військово-повітряних сил у Москві був скасований, "смішними".

"Посилання на погану погоду від керівництва Кремля є смішними. Дощу там не було. Хмарність така ж, як сьогодні в Києві. Тобто, цілком нормальна для прольоту авіації. Тому тут йшлося про те, що дійсно немає чого вже показувати. Хіба, що показати літак "судного дня", який начебто повинен врятувати Путіна та його оточення. Це можна було б показати для людей, які мало що в цьому розуміють. Оскільки, як тільки такий літак підіймається в небо він стає ціллю всіх можливих противників Росії. Тому, я думаю, що як тільки він підніметься в повітря, то відразу повторить долю тих 199 літаків, які були знищені в Україні", - додав Огризко.

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2022, понедiлок
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