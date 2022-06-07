Відновлення столичної багатоповерхівки на проспекті Лобановського планують завершити до середини осені - перший заступник голови КМДА Поворозник

Про це він розповів в етері Еспресо.



Перший заступник голови КМДА прокоментував відновлювальні роботи пошкоджених ворожими обстрілами будинків у Києві, зокрема багатоповерхового будинку на проспекті Лобановського, у який 26 лютого влучила російська ракета.



"Буквально позавчора разом з мешканцями будинку на Лобановського були проведені роботи з профільним заступником, визначені обсяги відповідних робіт, які вже почалися. В місті є будинки, що потребують заміни скла або пошкоджені дахи, але є й одинадцять будинків, які найбільше постраждали та потребують конструктивних рішень, там вже проведені інструментальні експертизи. Що стосується, наприклад, будинку на Лобановського, то, на жаль, доведеться розібрати всі верхні поверхи, які нависають над діркою від влучання ракети. Ми спілкувалися з відповідними профільними інститутами та з фахівцями для того, щоб зберегти поверхи, але потрібно їх розбирати та відбудовувати наново"- пояснив Поворозник.



Перший заступник голови КМДА повідомив, що нині біля будинку на проспекті Лобановського облаштовується будівельний майданчик, тому що все треба робити на висоті й у повітрі, відповідно, малими шматками будуть вирізати бетонні конструкції. У планах завершити ці роботи до середини осені, тобто до початку нового опалювального сезону.



"У столиці ми з правоохоронними органами почали фіксувати всі пошкодження будинків з наступного дня після першого обстрілу, тому на сьогодні ми готові приступити до відновлення, враховуючи те, що маємо кошти у міському бюджеті й частину коштів, яку виділив уряд. При тому кошти від уряду будуть використані на будинки, які мають легкі руйнування. А з резервного фонду міста будуть відбудовані ті одинадцять будинків, що зазнали значних руйнувань. Також є декілька програм, щоб фіксувати пошкодження житла, у тому числі й через "Дію" – зазначив Микола Поворозник.



Крім того Поворозник зауважив, що відновлювальні роботи пошкодженого столичного житла потребують величезних коштів, які потрібно буде шукати, щоб відновлювати людям зруйноване житло і, зрозуміло, що такі роботи триватимуть довгий проміжок часу.

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5 червня російські війська обстріляли ракетами Дарницький вагоноремонтний завод (ДВРЗ), що знаходиться на Лівому березі в Києві