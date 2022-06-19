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Відомо ім'я третього зниклого американського військового добровольця в Україні

19 червня, 2022 неділя
07:04
війна з Росією Грейді Курпасі в Україні

Капітана морської піхоти у відставці Грейді Курпасі визнаний третім американським військовим добровольцем, який зник безвісти в Україні

Про це повідомляє ABC News.

"Капітан морської піхоти у відставці Грейді Курпасі визнаний третім американським військовим-добровольцем, зниклим безвісти в Україні", - йдеться у повідомленні.

Дружина Курпасі Сухі Кім розповіла, що востаннє отримувала звістку від чоловіка наприкінці квітня. За її словами, він виїхав з Вілмінгтона, Північна Кароліна, 7 березня в Україну, а вже через 2 тижні був у Києві. Утім не знав, як довго буде там. 

CNN інформує, що друг Джордж Хіт прослужив у Корпусі морської піхоти протягом 20 років, у відставку вийшов у листопаді 2021 року. Курпасі та іншим бійцям Іноземного легіону, за словами Хіта, доручили обладнати спостережний пункт на Херсонщині.

За словами друга морського піхотинця, Курпасі та інший солдат покинули спостережний пункт, аби подивитись, звідки стріляли. Після цього американець сказав, що по ньому відкрили вогонь, і зв'язок обірвався. Самому Хіту повідомили у Держдепартаменті, що Грейді Курпасі оголосили зниклим безвісти, адже не було знайдено тіла

  • 17 червня президент США Джо Байден заявив, що йому доповіли про трьох зниклих безвісти в Україні військових. Він закликав американців не їздити туди
  • Білий дім визнав, що двоє військових США могли потрапити у полон до росіян.
  • 16 червня Держдепартамент США заявив, що йому відомі про третього американця, який їздив в Україну воювати проти Росії, але "останніми тижнями" був визнаний зниклим безвісти.
  • 15 червня, The Telegraph повідомив, що двоє колишніх американських військових – 39-річний Олександр Джон-Роберт Друке з Таскалуси, штат Алабама, та 27-річний Енді Тай Нгок Хуін з Хартселла, штат Алабама –імовірно потрапили в полон під час бойових дій з переважаючими російськими силами під Харковом За даними видання, обоє служили добровольцями в одному з підрозділів української армії. Вони стали першими американцями на війні, котрі опинилися в полоні у росіян.

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військові
Держдепартамент США
США
іноземний легіон
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