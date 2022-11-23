"Відповідальність кожного росіянина": Ляшко прокоментував удар по пологовому будинку у Вільнянську
Очільник МОЗ України Віктор Ляшко прокоментував обстріл росіянами пологового будинку у Вільнянську Запорізької області, зазначивши, що це акт тероризму і відповідальність кожного росіянина
Про це Ляшко написав у Facebook.
"О другій ночі нелюди обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні (Запорізька область). Загинуло немовля. Одна мама поранена. Двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків. Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто", - зазначив очільник МОЗ.
За його словами, це відповідальність усіх росіян, а не тільки того військового, який запустив ракету.
"Це не країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка. Ми ніколи вас не пробачимо", - наголосив міністр.
- Окупанти також завдали удару по поліклініці та багатоповерхівці в м. Куп'янськ, жінка та чоловік загинули, ще двоє людей отримали поранення.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.78
Купівля 39.78Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе