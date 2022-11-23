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"Відповідальність кожного росіянина": Ляшко прокоментував удар по пологовому будинку у Вільнянську

23 листопада, 2022 середа
12:53
війна з Росією Вільнянськ

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко прокоментував обстріл росіянами пологового будинку у Вільнянську Запорізької області, зазначивши, що це акт тероризму і відповідальність кожного росіянина

Про це Ляшко написав у Facebook.

"О другій ночі нелюди обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні (Запорізька область). Загинуло немовля. Одна мама поранена. Двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків. Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто", - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, це відповідальність усіх росіян, а не тільки того військового, який запустив ракету.

"Це не країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка. Ми ніколи вас не пробачимо", - наголосив міністр.

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Віктор Ляшко
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