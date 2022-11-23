Про це Ляшко написав у Facebook.

"О другій ночі нелюди обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні (Запорізька область). Загинуло немовля. Одна мама поранена. Двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків. Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто", - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, це відповідальність усіх росіян, а не тільки того військового, який запустив ракету.

"Це не країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка. Ми ніколи вас не пробачимо", - наголосив міністр.

Окупанти також завдали удару по поліклініці та багатоповерхівці в м. Куп'янськ, жінка та чоловік загинули, ще двоє людей отримали поранення.

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