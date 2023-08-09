Відправив до РФ українське зерно на понад $30 млн: окупаційного директора порту Бердянська засудили до 10 років ув'язнення
До 10 років позбавлення волі засудили окупаційного директора Бердянського морського торговельного порту, який допоміг Росії викрасти українського зерна на суму $30 млн
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що під його керівництвом з червня 2022 року із захопленого морпорту російські окупанти переправили до РФ майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад $30 млн. За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Через те, що фігурант переховується на тимчасово окупованій території Запорізької області, початок терміну відбування покарання буде рахуватися з дня його затримання.
За даними слідства, зловмисником є колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором. За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його кандидатуру на посаду так званого очільника захопленого об’єкта.
Після призначення він узявся до виконання вказівок Кремля щодо передачі всього майна українського порту "на баланс" місцевої окупаційної адміністрації. Однак основним його завданням було сприяння загарбникам у масовому вивезенні українського зерна із захопленого півдня України до Росії.
Так, для перевезення агропродукції зловмисник залучив морські судна "Сормовский-48" та "ZHIBEK ZHOLY". На рейдах їх супроводжували бойові кораблі Чорноморського флоту РФ.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за статтею про пособництво державі-агресору.
- Також 10 липня капітану російського судна, яке незаконно перевозило награбоване українське зерно через окупований Крим, оголосили підозру в порушенні порядку в'їзду на півострів.
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