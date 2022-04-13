"Відправляють на передову на УАЗиках": СБУ перехопила розмови, в яких рашисти скаржаться на своє начальство й відмовляються воювати
СБУ перехопила чергові розмови російських солдатів, де окупант розповідає, як сили рашистів потерпають від наших захисників і як пропагандистські казки російських загарбників про свої успіхи розбиваються об українську реальність
Про це повідомляє СБУ.
В опублікованій розповів окупант розповідає, як їх бронемашину "Тигр" знищили ЗСУ і російські загарбники розлетілися на шматки, що "дивитися неможливо на них".
Також російський солдат сказав, що підрозділи збройних сил РФ, які планували відправити на ротацію в Україну, відмовляються виконувати такі накази.
"За розповідями пацанів, які з нашим начальником у Брянській області, то вони кажуть, що там повний пи*дец. Там усі відмовляються їхати, не хочуть їхати… На них заводять документи та звільняють".
Крім цього, солдат скаржиться, що командування не дбає про солдат.
"Наш начальник, відчув себе героєм і на передову відправляє пацанів на УАЗиках. На особовий склад йому пох*й".
- Відзначимо, що дружини російських військових закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок. В СБУ оприлюднили перехоплення розмови одного із російських військових з дружиною, під час якої вона закликає чоловіка ґвалтувати українок.
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