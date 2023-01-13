Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз дуже цікаво подивитися, чи припиняться масовані ракетні обстріли, бо це буде означати, що дійсно Суровікіну сказали: "Все! Достатньо твоїх армагедонів, бо відсутність світла в українців не впливає на поле бою". А з іншого богу Герасимов та його генерали традиційні, які готувалися на досвіді Холодної війни, і можуть зараз запропонувати Путіну традиційну велику операцію знову на кшталт "Стрибка мангуста", - прокоментував військовий експерт.

Михайло Самусь додав, якщо вони знову почнуть, наприклад, нарощувати сили у Білорусі, то відразу буде зрозуміло, що вони пішли по концепції повторення "стрибка мангуста", можливо, з більшими силами.

"Герасимов зі своїми генералами зможуть запропонувати Путіну мобілізувати 500 тисяч і спробувати ще раз піти у наступ. Звісно, це вже буде операція не на три дні, але у будь-якому разі можуть спробувати відрізати українські війська від постачань або якось провести операцію на Західну Україну, або прорвати фронт на Донбасі. Тобто будуть ознаки, якщо ракетні обстріли припиняться, які були через кожні декілька днів по 100 ракет різного типу, то це буде означати, що Герасимов дійсно запропонував новий план. Але у будь-якому разі для підготовки йому потрібно як мінімум 2 місяці, хоча мобілізація йде, однак, вона має бути на багато інтенсивніша. Сьогодні стала відома інформація, що у РФ скасували бронь для чоловіків, що мають трьох дітей, відповідно, Путін буде намагатися забирати всіх, кого можна", - зазначив Самусь.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків

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