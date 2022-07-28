Відверто ставати на бік Росії іранцям не дуже вигідно, - експерт-міжнародник Замікула

Про це в ефірі Еспресо сказав старший науковий співробітник відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Микола Замікула.

"Треба мати на увазі, Іран намагається продовжувати дипломатичні переговори зі США, щоб досягти компромісу щодо ядерної угоди і в цих умовах відверто ставати на бік Росії та відверто плювати в Україну, в американські інтереси іранцям не дуже вигідно", - сказав він.

Замікула вважає, що Іран зберігати певний баланс, щоб під час російської агресії "рибку виудити" для себе.

"Вони мають інтерес в тому, щоб з них зняли санкції і тоді вони повернуться на світові ринки енергоносіїв і за рахунок відсутності РФ зайняти певний вакуум. Це їм вигідно, тому є певний баланс", - зазначив експерт.

Він додав, що Іран продовжує жорстку антизахідну риторику та співпрацю з Росією.

"З іншого боку вони тримають дипломатичний діалог з Вашингтоном і сподіваються там на компроміс і за цих умов відверто ставати на бік Росії, підтримувати її у військовому сенсі - це буде псувати їх імідж і позицію в рамках переговорного процесу", - підсумував Замікула.

Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель запропонував новий проєкт тексту для відновлення ядерної угоди з Іраном.