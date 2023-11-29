Виглядає як соняшник, що символізує мінливість: у Киргизстані змінять дизайн державного прапора

Про це повідомляє Reuters.

Прапор Киргизстану був затверджений у 1992 році після виходу країни з Радянського Союзу. На ньому зображене жовте сонце, яке одночасно є вершиною традиційного киргизького намету-юрти, із 40 променями на червоному тлі.

Проте хвилясті промені привернули увагу деяких депутатів у вересні. Високопосадовці помітили, що вони більше схожі на пелюстки соняшника.

Зазначається, що соняшник має особливе значення в киргизькій культурі - воно використовується для опису мінливої ​​та рабської людини.

Такі ідеї можуть розглядатися як особливо шкідливі в країні, чия відносно невелика економіка значною мірою залежить від її більших партнерів. Понад мільйон киргизів із менш ніж семимільйонного населення працюють за кордоном.

"У нашому суспільстві поширена думка, що наш прапор схожий на соняшник, і це одна з причин, чому країна не може встати з колін", - сказав президент Жапаров минулого місяця, коментуючи ініціативу.

Закон, ухвалений сьогодні парламентом країни в першому читанні, змінює конструкцію стяга, замінюючи хвилясті промені на прапорі прямими.