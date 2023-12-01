Влада намагається зводити рахунки з опозицією: політичний аналітик про заборону виїзду Порошенка за кордон

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Влада всіма силами намагається не дати опозиції впливати на політичні події, набирати політичний капітал, спілкуватися з партнерами, даючи їм зрозуміти, що в Україні є "дорослі", з яким можна мати справу. Ми досі не маємо уряду народної довіри. Тобто коаліції разом з опозицією, що зазвичай створюється в країнах, які воюють. Влада надзвичайно ревнива. Дивлячись, як падає її рейтинг, влада намагається якимось чином зводити рахунки з опозицією", - наголосив Волох.

За словами політичного аналітика, заборона виїзду Порошенка за кордон виглядає жахливо, тому що такі дії з боку влади геть не схожі на демократію.

"Найбільший парадокс полягає в тому, що більш досвідчені люди в політиці робили б рівно навпаки. Тобто коли запрошуєш у коаліцію опозицію, то розділяєш відповідальність, а замість цього влада її відштовхує. І виглядає це жахливо, тому що ми ще намагаємося себе тішити, що в країні існує якась демократія. Але це на демократію геть не схоже", - зауважив Волох.