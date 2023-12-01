Влада намагається зводити рахунки з опозицією: політичний аналітик про заборону виїзду Порошенка за кордон
Політичний аналітик, блогер Карл Волох вважає, що влада намагається не дати опозиції впливати на політичні події в країні
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Влада всіма силами намагається не дати опозиції впливати на політичні події, набирати політичний капітал, спілкуватися з партнерами, даючи їм зрозуміти, що в Україні є "дорослі", з яким можна мати справу. Ми досі не маємо уряду народної довіри. Тобто коаліції разом з опозицією, що зазвичай створюється в країнах, які воюють. Влада надзвичайно ревнива. Дивлячись, як падає її рейтинг, влада намагається якимось чином зводити рахунки з опозицією", - наголосив Волох.
За словами політичного аналітика, заборона виїзду Порошенка за кордон виглядає жахливо, тому що такі дії з боку влади геть не схожі на демократію.
"Найбільший парадокс полягає в тому, що більш досвідчені люди в політиці робили б рівно навпаки. Тобто коли запрошуєш у коаліцію опозицію, то розділяєш відповідальність, а замість цього влада її відштовхує. І виглядає це жахливо, тому що ми ще намагаємося себе тішити, що в країні існує якась демократія. Але це на демократію геть не схоже", - зауважив Волох.
- П'ятого президента України, голову партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка не випустили за кордон на міжнародні зустрічі у Вашингтоні, де він мав зустрітись зі спікером Палати представників США Джонсоном та конгресменами, й Варшаві.
- Петро Порошенко закликав припинити політичні ігри та об’єднатися заради перемоги України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.75 Купівля 36.75Продаж 37.43
- EUR Купівля 39.9Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе