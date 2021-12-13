В'їхав у натовп на пішохідному переході у Луцьку: слідчі повідомили про підозру неповнолітньому водію

Про це повідомляє пресслужба МВС.



"Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола", - інформує міністерство.



Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей, з яких 5-річний хлопчик та 39-річна жінка досі перебувають у реанімації.



Поліція кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Нині 16-річний водій автомобіля перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.



Згодом підозрюваному оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, 13 грудня у Луцьку неповнолітній водій легковика, тікаючи від патрульної поліції, в'їхав у натовп на пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей.