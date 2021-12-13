В'їхав у натовп на пішохідному переході у Луцьку: слідчі повідомили про підозру неповнолітньому водію
Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому водію легковика, який в'їхав у натовп на пішохідному переході у Луцьку, коли тікав від поліції. Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в’їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола", - інформує міністерство.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей, з яких 5-річний хлопчик та 39-річна жінка досі перебувають у реанімації.
Поліція кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Нині 16-річний водій автомобіля перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Згодом підозрюваному оберуть запобіжний захід.
- Нагадаємо, 13 грудня у Луцьку неповнолітній водій легковика, тікаючи від патрульної поліції, в'їхав у натовп на пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.09
-
EUR
Купівля 30.18Продаж 30.6
- Актуальне
- Важливе