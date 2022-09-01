Вихвалявся обстрілами й катуваннями. Журналісти ідентифікували особу російського воєнного злочинця
Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ої так званої "миротворчої" бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Журналісти проєкту "Схеми" верифікували зміст аудіоперехоплення Служби Безпеки України та ідентифікували російського військовослужбовця, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців в Україні. Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ої так званої «миротворчої» бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області.
У розслідуванні журналістам вдалось встановити конкретне село на окупованій частині Харківщини, де були скоєні злочини, в яких зізнався військовий РФ в телефонній розмові з родичами, та підтвердити їх, в тому числі за допомогою супутникових знімків. «Схеми» змогли поговорити з цим військовим безпосередньо. Окремо за допомогою мобільних трафіків журналістам вдалося відтворити рух територією України бригади, в якій служить Шматов.
"Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали", – ділився враженнями з батьком військовий РФ, який на момент розмови перебував на території України.
21-річний танкіст Станіслав Шматов, із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії. Він служить у 15-тій окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані "миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів" Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.
"Схемам" вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим.
Військовий повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині перебуває в Росії. При цьому він намагався заперечувати особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам: "Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", – зазначив Шматов. Згодом він все ж зізнався, що отримував накази стріляти в будинки місцевих мешканців.
Дізнавшись, що говорить з журналістом, танкіст Шматов почав погрожувати: "Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов".
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- У липні постпред України в ООН розповів про звірства та воєнні злочини армії РФ.
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