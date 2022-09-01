Про це повідомляє Радіо Свобода.

Журналісти проєкту "Схеми" верифікували зміст аудіоперехоплення Служби Безпеки України та ідентифікували російського військовослужбовця, який хизувався катуваннями українських військовополонених та обстрілами будинків мирних мешканців в Україні. Ним виявився Станіслав Шматов, танкіст 15-ої так званої «миротворчої» бригади ЗС Росії, уродженець Самарської області.

У розслідуванні журналістам вдалось встановити конкретне село на окупованій частині Харківщини, де були скоєні злочини, в яких зізнався військовий РФ в телефонній розмові з родичами, та підтвердити їх, в тому числі за допомогою супутникових знімків. «Схеми» змогли поговорити з цим військовим безпосередньо. Окремо за допомогою мобільних трафіків журналістам вдалося відтворити рух територією України бригади, в якій служить Шматов.

"Сегодня мы ни***во так проявили себя. Мы, считай, деревню с трёх сторон окружили. Просто дома н***й выносили, стреляли по всему: по домам, по машинам, всё. Все дома, н***р, танками разъе***или и БТР-ами. Двое пленных взяли. АК-47 у них отжали, винтовку отжали, СВД-шку. Ухо одному отрезали", – ділився враженнями з батьком військовий РФ, який на момент розмови перебував на території України.

21-річний танкіст Станіслав Шматов, із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії. Він служить у 15-тій окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Ця бригада, як зазначено на сайті військової частини, виконувала так звані "миротворчі завдання у зонах збройних конфліктів" Північної Осетії, Придністров'я та Абхазії.

"Схемам" вдалося безпосередньо поговорити зі Шматовим.

Військовий повідомив, що 2 травня отримав поранення в Україні, тож нині перебуває в Росії. При цьому він намагався заперечувати особисту причетність до злочинів, у яких зізнавався раніше родичам: "Я там, как бы, был на своей волне, мне было по барабану вообще на всех", – зазначив Шматов. Згодом він все ж зізнався, що отримував накази стріляти в будинки місцевих мешканців.

Дізнавшись, що говорить з журналістом, танкіст Шматов почав погрожувати: "Это тебя е***ь вообще не должно чей там голос на записи. Я приеду и тебе башку прострелю, н***й, если ты еще раз позвонишь кому-то из моей бригады или моих пацанов".

10 серпня Радио Свобода повідомляло, що з бригади, яка вчиняла воєнні злочини у Бучі, не залишилося нічого.

У липні постпред України в ООН розповів про звірства та воєнні злочини армії РФ.