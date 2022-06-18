Викладачі педагогічного коледжу в окупованому Бериславі відмовилися переходити на російську програму, - ЗМІ
На Херсонщині у Бериславі колектив педагогічного коледжу відмовився від пропозиції колабораціоніста Андрія Костюка працювати за програмами РФ
Про це повідомляє в телеграмі "Український Південь".
"Андрій Костюк є водночас директором коледжу. Його досі Міністерством освіти України не звільнило з посади. 15 червня він зібрав колектив коледжу, вимагаючи визначитися - чи згодні вони співпрацювати зі самопроголошеною владою за російським законодавством" - йдеться у повідомленні.
Колектив відмовився співпрацювати з окупаційною владою.
- Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами.
- 27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе