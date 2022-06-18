Про це повідомляє в телеграмі "Український Південь".

"Андрій Костюк є водночас директором коледжу. Його досі Міністерством освіти України не звільнило з посади. 15 червня він зібрав колектив коледжу, вимагаючи визначитися - чи згодні вони співпрацювати зі самопроголошеною владою за російським законодавством" - йдеться у повідомленні.

Колектив відмовився співпрацювати з окупаційною владою.

Окупаційна адміністрація Херсона провела збори директорів місцевих шкіл, на яких було висунуто вимогу з 1 вересня розпочати навчальний процес за російськими освітніми програмами.

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb