Виключення з санкцій ЄС російського титану дає можливість Росії виробляти ракети, ППО, підводні човни, - генерал Маломуж
Голова Служби зовнішньої розвідки 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що головне - це порушення санкцій як потужного ланцюга, який повинен все заблокувати, але переважають свої інтереси, а саме авіаційних світових компаній, які зацікавлені у цьому проєкті
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Микола Маломуж прокоментував виключення зі санкційного списку ЄС російського титану.
"Дійсно Airbus (одна з найбільших світових авіабудівних компаній – ред.) у даній ситуації був ініціатором питання по виключенню титану зі санкційного списку, але зацікавлений і Boeing (одна з найбільших світових аерокосмічних та оборонних корпорацій – ред.), і інші потужні компанії, які виробляють ракети, підводні човни. Так само Росія отримає перспективу розвитку цієї галузі. Сировина поступає з різних кінців світу, включаючи й з України, і з "Кримського титану" (підприємство у Криму, найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи – ред.), тобто з підсанкційних територій туди направляється сировина, переробляється і готовий титан йде у стратегічні порти країн-учасниць. Також і Росія використовує цей титан для ракет, для "калібрів", для потужних систем ППО, для підводних човнів, для оновлення ракет, тобто титанова галузь є базовою у такому виробництві", - пояснив генерал.
Маломуж зауважив, що головне - це порушення санкцій як потужного ланцюга, який повинен заблокувати все, а тут йдуть на реальні поступки, тому що переважають свої інтереси, а саме авіаційних світових компаній, які зацікавлені у цьому проєкті.
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