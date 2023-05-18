Використання євро для міжнародних платежів упало до найнижчого рівня за три роки
У квітні 2023 року використання євро в міжнародних платежах упало до трирічного мінімуму, оскільки частка долара США збільшилась
Про це інформує Bloomberg.
За даними SWIFT, євро втратило частину своєї популярності для транскордонних платежів. У квітні його частка склала 31,74%, а долара - 42,71%. Долар зміцнів до 41,74% після проблем у деяких американських та швейцарських банках. Євро все ще друга валюта у світі для платежів по SWIFT.
Фото: Bloomberg
"Частка долара продовжувала зростати після краху кількох американських кредиторів і побоювань навколо швейцарської Credit Suisse Group AG, що зрештою призвело до її придбання UBS Group AG. Навіть після останнього падіння, євро все ще займає друге місце у світі за платежами по SWIFT", - пояснює відомство.
Британський фунт мав 6,58%, китайський юань - 2,29%, канадський долар - 2,20%. Частка єни у платежах зменшилася після стрибка у березні. За даними звіту, у квітні вона була 3,51%, а у березні - 4,78%.
Фото: Bloomberg
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