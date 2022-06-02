Використовують тему зарплат: російські хакери атакували державні організації України

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Урядова команда, яка реагує на комп'ютерні надзвичайні події України, виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти. Відкриття документа загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою.

"З'ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", - йдеться у повідомленні.

Команда спеціалістів з кіберзахисту заблокувала доменне ім’я та сервер.

1 травня ми повідомляли, що російські кібератаки на Україну досягли свого максимуму, бо зіштовхнулися з проблемою обмежених ресурсів.

11 травня Ілон Маск повідомив, що Starlink чинить опір російським атакам, проте вони посилюються.

30 травня хакери групи Anonymous заявили, що зламали урядові сайти Білорусі "за причетність до вторгнення в Україну".

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