Використовують тему зарплат: російські хакери атакували державні організації України
Хакери Росії вчергове атакували державні організації України. Вони використовували шкідливу програму Cobalt Strike Beacon
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
Урядова команда, яка реагує на комп'ютерні надзвичайні події України, виявила файл "зміни оплата праці з нарахуваннями.docx", що розповсюджувався серед державних організацій України засобами електронної пошти. Відкриття документа загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою.
"З'ясовано, що документ містить посилання на зовнішній об'єкт (HTML-файл, що містить JavaScript-код), виконання якого, після експлуатації вразливостей CVE-2021-40444 та CVE-2022-30190, призведе до запуску PowerShell-команди, завантаження EXE-файлу "ms-msdt.exe" та ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon", - йдеться у повідомленні.
Команда спеціалістів з кіберзахисту заблокувала доменне ім’я та сервер.
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