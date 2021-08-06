Викрадали нафтопродукти з трубопроводів: правоохоронці ліквідували злочинну групу

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



Встановлено, що до угруповання входили 16 осіб. Зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей.



"33-річний житель міста Дніпро створив розгалужену злочинну організацію, до якої входили три злочинні групи з чітким розподілом ролей. Фігуранти здійснювали систематичне викрадення нафтопродуктів та вуглеводної сировини, що транспортуються через магістральний нафтопровід", - йдеться в повідомленні.



За словами начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Вадима Дзюбинського, до складу організації входили жителі Дніпропетровської, Харківської, Полтавської областей.



"Поліцейські задокументували сім епізодів незаконного пошкодження і втручання в магістральні трубопроводи. З'ясовано, що за один раз фігуранти незаконно закачували 30-35 тисяч літрів нафтосировини. Загалом злочинна група завдала збитків на суму близько 3,5 млн грн", - сказав Дзюбинський.



Він додав, що нафтопродукти фігуранти закачували до автоцистерн і збували в Дніпропетровській і Полтавській областях. Після завантаження сировини автомобіль перевозив її на невеликі приватні підприємства. Там сировину переробляли та реалізовували в агросекторі фермерським підприємствам за заниженою ціною.



Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру 14 учасникам ОЗУ в скоєнні злочинів за ч. 2, 3 ст. 292 (пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів і нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb