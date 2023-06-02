Викрав бензопилу й інше майно жителів Київщини: російському розвіднику-снайперу заочно оголосили підозру
Військовому Російської Федерації, який викрадав майно мирних жителів під час захоплення села Катюжанка Київської області, заочно повідомили про підозру
Про це інформує Київська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру розвіднику-снайперу військової частини збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба.
Слідство встановило, що з лютого до березня 2022 року в тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району підозрюваний разом з іншими рашистами вдерлися та оселилися в приватній домівці.
Окупант, тікаючи з Київщини, викрав з будинку мирних жителів бензопилу та інші інструменти.
Водночас росіянин усвідомлював, що награбоване майно не може бути використане для військових цілей, додали у прокуратурі.
Фото: Київська обласна прокуратура
- 9 травня стало відомо, що загарбники залучають колаборантів до вивезення з тимчасово окупованої території Запорізької області у Крим награбованого майна українців, підприємств та держустанов.
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей значно почастішали випадки мародерства та крадіжок з боку російських військовослужбовців, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 37.48
-
EUR
Купівля 39.83Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе