Про це інформує Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру розвіднику-снайперу військової частини збройних сил РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що з лютого до березня 2022 року в тимчасово окупованому селі Катюжанка Вишгородського району підозрюваний разом з іншими рашистами вдерлися та оселилися в приватній домівці.

Окупант, тікаючи з Київщини, викрав з будинку мирних жителів бензопилу та інші інструменти.

Водночас росіянин усвідомлював, що награбоване майно не може бути використане для військових цілей, додали у прокуратурі.

Фото: Київська обласна прокуратура