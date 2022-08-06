Вікторії Спартц пропонували зустрітися із Єрмаком, однак вона відмовилась, - CNN

Про це пише CNN.

Видання повідомляє, що Спартц, перша народжена в Україні член Конгресу США, висловила бажання приєднатися до делегації Конгресу під час візиту до України, але вона не була запрошена. Вона використала власні гроші, щоб прилетіти до кордону України з Польщею, а там зв’язалася з законодавцями, щоб приєднатися до деяких їхніх зустрічей.

Члени, які були частиною офіційної поїздки, повідомили CNN, що Спартц була "сперечальною", "звинувачувальною" та "некорисною" під час ключових зустрічей з членами НАТО, генералами та урядовцями.

За даними анонімних джерел, українські чиновники запропонували організувати зустріч з Єрмаком, щоб прояснити ситуацію, але вона відмовилася прийняти її.

Спартц визнала, що їй пропонували зустрітися з Єрмаком після того, як вона надіслала листа Байдену, але тоді МЗС України розкритикувало її нападки на Єрмака як "цинічні" та "безпідставні".

"Я вирішила, що ця зустріч буде непродуктивною за таких обставин", - сказала вона.

Журналісти повідомляють, що у смс-повідомленні помічнику Зеленського 24 червня Спартц пропонувала "зв’язати" помічника "з потрібними людьми", які, за її словами, можуть допомогти українській армії перемогти.

"Ви хочете, щоб я відправила когось хорошого, щоб обговорити тренування, коли ви повернетесь, або, можливо, він зможе зустрітися з Резніковим чи кимось іншим наступного тижня? Дехто з них також може привезти дуже сучасне обладнання для використання... він зробить це як послугу для вас і для мене, тому нам доведеться тримати ці зустрічі не для протоколу", - написала Спартц.

Відповідаючи на запитання про ці тексти, Спартц сказала CNN, що вони були вирвані з контексту, і що вона "просто намагалася допомогти налагодити зв’язки з усіма, хто хоче допомогти Україні виграти війну, особливо з деякими ветеранами, які можуть дати безкоштовні та неупереджені поради як послугу я, оскільки вони мої друзі".

18 травня Вікторія Спартц, перша етнічна українка, яка ввійшла до Конгресу США, відвідала Запоріжжя.

9 липня членкиня Палати представників США Вікторія Спартц звернулася до президента США Джо Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з керівником Офісу Президента Єрмаком. У МЗС України відреагували на заяву.

14 липня конгресвумен Вікторія Спартц вчергове закликала організувати належний нагляд за виділеною Україні військовою допомогою та створити спільну робочу групу спеціально з приводу цього питання.

15 липня Спартц попросила не втягувати її у внутрішню політику України після того, як очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов назвав її "твариною".

30 липня конгресвумен звернулася до генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", допоки не буде вжито належних заходів безпеки для Україна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb