"Непродуктивно для України і неповага до американців": конгресвумен Спартц про заяву Милованова, який назвав її "твариною"

Про це Спартц сказала в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

За словами конгресвумен США, представники ОПУ не повинні обзивати її, адже це неповага до американського народу.

"Не потрібно втягувати мене у внутрішню політику. Ваш офіс не повинен цього робити, люди біля вашого президента. Обзивати мене якимись словами та всякими такими речами. Я розумію, що вам може щось не подобається, їм щось не подобається. Але я не обзиваю їх такими словами. Я американська конгресвумен. І це така неповага до американських людей, які тратять мільярди доларів на допомогу Україні. Я вважаю, що це непродуктивно для України. Не дуже добре. Але це вашим людям вирішувати. Якщо в цієї людини є авторитет, значить їй довіряють. Це не мені вирішувати, я не знаю, хто ця людина", - сказала конгресвумен США Вікторія Спартц.

Нагадаємо, 9 липня конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до Байдена з проханням дати пояснення щодо безпечності переговорів з Єрмаком. МЗС України відреагувало.

Того ж дня керівник Центру протидії корупції Шабунін та журналістка Гонгадзе оцінили реакцію української влади на припущення про зв'язок Єрмака з Росією.

10 липня українська діаспора в США засудила заяви Спартц про Зеленського і його команду.

Згодом конгресвумен-республіканка відповіла на закиди колеги з Демократичної партії і знову згадала про очільника Офісу президента України.

А 12 липня Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку.

Радник голови ОП Олексій Арестович звинуватив мера Дніпра Бориса Філатова та лідера Нацкорпусу Андрія Білецького у тому, що це вони "накрутили" Спартц проти Єрмака.

А очільник наглядової ради "Укроборонпрому" Тимофій Милованов назвав Вікторію Спартц "твариною".

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