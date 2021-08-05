Вилучали тротил із авіабомб часів Другої світової: на Житомирщині затримали "чорних копачів"
СБУ викрила чорних копачів, які планували налагодити незаконний продаж тротилу
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисники вилучали вибухівку з авіабомб і артилерійських снарядів часів Другої світової війни. Правоохоронці виявили у ділків майже 15 кг вибухової речовини.
"Підпільний цех зловмисники облаштували поблизу житлових будинків одного із селищ у Житомирській області. Це становило небезпеку для місцевих жителів. Адже неналежне поводження з боєприпасами могло призвести до їх детонації і масштабних надзвичайних подій.", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє жителів Бердичівського району. Боєприпаси вони збирали на місцях колишніх бойових дій. Знайдені снаряди ділки самостійно розкривали, порушуючи правила відповідної безпеки.
Як відомо, вилучену з боєприпасів вибухівку вони планували реалізувати представникам кримінальних кіл.
Під час обшуків у підпільному цеху правоохоронці також виявили:
- дві ємності із заготовленим тротилом;
- 37 авіаційних бомб різного калібру;
- артилерійський порох.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.
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