Він росте. І я не перебільшую. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, - тренер "Евертона" розхвалив українця Миколенка

Про це повідомляє Liverpool Echo.



За словами Лемпарда, у Миколенка є потенціал стати важливим гравцем.



"Він росте. І я не перебільшую. Ми не повинні забувати, що Миколенко прийшов у січні з іншої ліги в клуб, який перебуває під тиском. А потім ще додалося те, що відбувається в Україні. І я був у захваті від його гри проти МЮ. Це саме той рівень, якого я від нього вимагаю, і навіть вищий. Іншим крайнім захисникам, які приходять до команди такого рівня з Англії, потрібен час, бо він з іншої ліги. У ситуації, яка склалася, ми повинні дати йому трохи більше часу. Але Віталію знадобилося для цього небагато часу. Він показав чудову гру, яка додасть йому впевненості. Миколенко повинен продовжувати в тому ж дусі. Він має потенціал стати для нас справді важливим гравцем", – сказав Френк Лемпард.



В Ліверпулі Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" у матчі 32-го туру чемпіонату Англії проти МЮ. "Евертон" переміг "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрав 28 очок та займає в турнірній таблиці 17-те місце.



Взимку Віталій Миколенко перейшов в "Евертон" з "Динамо" за 23,5 млн євро. За англійців українець провів 9 матчів.



Сьогодні, 20 квітня, на "Евертон" чекає матч з "Лестером" в АПЛ.

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