Він живе в альтернативній реальності, - промоутер Усика застеріг Джошуа від "пастки"
Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, застеріг Ентоні Джошуа від комерційної "пастки"
Про це повідомляє BoxOffice.
За словами Красюка, оточення Ентоні Джошуа створює для нього "альтернативну реальність".
"Джошуа був оточений певною кількістю людей, які створювали йому альтернативну реальність. Вони йому говорили певні речі, він намагався залишатися об'єктивним. Але ти не можеш залишатися об'єктивним, якщо отримуєш інформацію з обмеженої кількості джерел. Ентоні поїхав до США, щоб зняти з себе цю вуаль обмеженості. Він поїхав поспілкуватися з іншими тренерами: Ви бачили мій бій, що ви можете сказати? Але він потрапляє у пастку комерції", – сказав промоутер Олександр Красюк.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року британець та українець мають зустрітися у реванші.
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