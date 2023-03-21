Про це повідомляє UOL Economia.

Лула да Сілва зазначив, що планує обговорити це питання з Сі Цзіньпіном наступного тижня під час свого візиту до Китаю. Він додав, що схвалює зустріч між китайським лідером і президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас президент Бразилії нагадав, що його країна засудила повномасштабне вторгнення Росії. Проте він наголосив, що говорити про можливість миру в Україні повинні говорити більше країн, оскільки, за його словами, про це не говорять США та Європа, які постачають Україні зброю.

"Бразилія сказала дослівно - ми засуджуємо вторгнення до України. Ми вважаємо, що Росія не могла цього зробити, їй не треба було це робити. Але вона зробила, війна триває вже рік. Тож тепер необхідно, щоб хтось почав говорити про мир", - сказав Лула да Сілва.

Він додав, що буде говорити з Сі Цзіньпіном, оскільки Китай може мати серйознішу дискусію зі Сполученими Штатами щодо миру в Україні.

"Тому що нам потрібно зупинити всіх і поговорити, давайте поговоримо знову. І я переконаний, що Бразилія може зробити надзвичайний внесок у припинення війни та повернення до миру", - наголосив Лула да Сілва.