Зеленський та президент Бразилії обговорили "дипломатичні зусилля" та "формулу миру"
Президент Володимир Зеленський провів розмову із лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема про реалізацію "формули миру" та дипломатичні зусилля
Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.
"Щойно говорив із Президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі", - зазначив президент.
Він подякував Бразилії за підтримку резолюції про мир і територіальну цілісність для України.
"Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу. Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру", додав очільник держави.
- Нагадаємо, Бразилія відхилила запит Німеччини про танкові боєприпаси для України, також відмовилась передати Україні снаряди для Gepard.
- Згодом висувала ідею мирних переговорів, але США відмовились від обговорювати мир в Україні без України.
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