Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Щойно говорив із Президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні. Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі", - зазначив президент.

Він подякував Бразилії за підтримку резолюції про мир і територіальну цілісність для України.

"Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу. Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру", додав очільник держави.