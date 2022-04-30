Виправдовував вторгнення РФ в Україну: на Харківщині оголосили підозру священнослужителю

Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.



"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - заявили в ОГПУ.



Служитель храму Дергачівського району публікував у соцмережах матеріали, які виправдовують війну Росії проти України. Правоохронні органи виявляють і документують випадки поширення в інтернеті інформації з виправданням і запереченням вторгнення РФ.

У Верховній Раді запропонували ввести санкції проти патріарха РПЦ Кірілла, духовника Путіна Шевкунова та верхівки РПЦ.

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