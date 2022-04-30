Виправдовував вторгнення РФ в Україну: на Харківщині оголосили підозру священнослужителю
На Харківщині повідомили про підозру служителю храму, котрий у соцмережах виправдовував війну РФ проти України
Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України)", - заявили в ОГПУ.
Служитель храму Дергачівського району публікував у соцмережах матеріали, які виправдовують війну Росії проти України. Правоохронні органи виявляють і документують випадки поширення в інтернеті інформації з виправданням і запереченням вторгнення РФ.
- У Верховній Раді запропонували ввести санкції проти патріарха РПЦ Кірілла, духовника Путіна Шевкунова та верхівки РПЦ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе