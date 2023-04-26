Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка "Виправлені" ціни Міноборони на забезпечення військових харчами в рази вищі, ніж у ГУР, - Наші Гроші

"Виправлені" ціни Міноборони на забезпечення військових харчами в рази вищі, ніж у ГУР, - Наші Гроші

26 квітня, 2023 середа
16:15
Економіка Міністерство оборони

На Prozorro опублікували деякі закупівлі військових частин. Виявилося, що ціни на продукти для частини А1225, яку забезпечує ГУР, та для частин Міноборони в рази різняться

Про це мовиться на сайті проєкту Наші Гроші.

Журналісти порівняли звіти про закупівлі харчів за контрактами для частин ГУР та Міноборони. 

"Наприклад, ГУР-івці купили мінтай (заморожена риба) по 69 грн за кіло, тоді як у Міністерства 120 грн – це найменша ціна по всіх контрактах, у тому числі і на постачання харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві. Рис – це взагалі знущання. У ГУР-івців він навіть дешевший від роздрібних цін магазинів – 26 грн за кіло. А у Міноборони – від 59 грн. Морква по 12 грн для ГУР – це ще більша катастрофа для Міноборони, у якого найдешевша морква – по 28 грн", ствердили автори.

  • Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
  • Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
  • У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.  
  • Пізніше волонтерка Дана Ярова розповіла в етері Еспресо, що до кінця травня має запрацювати антикорупційцний дорадчий орган при Міноборони, на 31 травня заплановане перше засідання. Створення антикорупційного органу почалося після скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ.
  • У Міністерстві оборони повідомили про створення Департаменту з питань запобігання корупції, заявивши, що мета - реалізація принципу нульової толерантності до неї.
  • У системі Prozorro з 23 квітня відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі.
Суспільство
Україна
скандал
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
25 квітня, 2023 вiвторок
Ворог на сьогодні не має можливостей для проведення широкомасштабних дій. Колонка Сергія Згурця
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
25 квітня, 2023 вiвторок
Останні дні російської церкви в Україні
Футболісти Маріуполя
25 квітня, 2023 вiвторок
У Бразилії футбольний клуб "Бател" перейменували на "Маріуполь"
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.87
    Продаж 41.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
26 квітня
16:31
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Промиватиме мізки школярам: окупанти заснували ідеологічне "движение первых" на Херсонщині
16:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:29
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським, до України прибуде представник китайського уряду
16:26
Окупанти в Криму готують укриття на випадок "екстреної ситуації"
16:20
Ексклюзив
Захід очікує, що ЗСУ використають хитрощі, щоб вивести росіян з рівноваги, - ексголова Служби зовнішньої розвідки України Кондратюк
16:12
Обмін полоненими
Україна повернула з російського полону ще 44 громадян
16:11
На Херсонщині унаслідок обстрілу армією РФ постраждав представник іноземної преси
16:04
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Roam like at home: визначено терміни приєднання України до європейського роумінгу
16:02
OPINION
Костянтин Москалець
Софійський деісис
15:58
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Китай зацікавлений в поділі РФ, - нардеп Дунда
15:48
Гендиректор Spotify заявив, що музична індустрія має "виправдані побоювання" щодо пісень, створених штучним інтелектом
15:44
Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України в Китаї
15:43
Ексклюзив
ЗРК Бук-М1
Носії авіабомб можна знищити, встановивши західні ракети на ЗРК "Бук", - військовий експерт Коваленко
15:38
Марія Захарова
У МЗС РФ відреагували на розмову Сі Цзіньпіна із Зеленським
15:34
На Кіпрі невідомі підпалили Російський центр науки та культури
15:32
Новини компаній
"Фундація Течія" відкрила програму протезування для військових і цивільних
15:15
Ексклюзив
Сєверодонецьк
На Луганщині окупанти мобілізують навіть пенсіонерів-медиків, - керівник Сєверодонецької МВА
15:12
Ексклюзив
Бахмут
Піхотні бої в Бахмуті стають проблемою для російських окупантів, - командир підрозділу розвідників Terra Волохов
15:09
ЗНО
На мультипредметний тест зареєструвалося 211 тис. абітурієнтів, із них майже половина складатимуть історію України
14:49
Євген Пригожин
"ЗСУ готові повністю йти та різати фланги": Пригожин заявив, що український контрнаступ розпочнеться після 2 травня
14:47
Євросоюз
Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу
14:38
ЄС
Необхідно посилювати вже наявні санкції, а не додавати нові, - експерт з безпеки Хара
14:35
Зеленський з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
На річницю трагедії на ЧАЕС Гроссі в розмові із Зеленським розповів про програму меддопомоги персоналу всіх АЕС України
14:30
Короткометражка українського та польського режисерів потрапила на конкурс Каннського кінофестивалю
14:22
Ексклюзив
дрон Shahed-136
В Україні проходить випробування аналог "шахеда", - військовий експерт Коваленко
14:19
посольство Норвегії в москві
МЗС Росії вислало 10 співробітників посольства Норвегії
14:13
У ДСНС заявили про зниження рівня води у річках та зменшення кількості підтоплень територій
14:11
PR
Корми для собак Brit: види та поради щодо годування
14:06
OPINION
Павло Клімкін
Зерновою кризою в ЄС скористається кремль
14:05
діти
У Чехії для українських дітей виділять гроші на відпочинок. Умови
14:03
Рада Федерації РФ
У РФ ухвалили закон про довічне ув'язнення за держзраду
13:53
танк Leopard 2A4
У Польщі відкриють центр для ремонту українських танків Leopard 2
13:44
путін, путлер
ЗМІ розкрили імена десятків дипломатів у скандинавських країнах, які шпигували для Путіна
13:38
Tinder
У Tinder верифікуватимуть користувачів завдяки штучному інтелекту та відеоселфі
13:33
Судовий вирок
Підтримує РФ і бреше про війну проти України: на Вінниччині судитимуть власника проросійського інтернет-видання
13:31
Таліби вбили лідера "Ісламської держави", причетного до вибуху в аеропорті Кабула у 2021 році
13:30
У Курській області РФ впроваджують жовтий рівень терористичної загрози
У Держдумі визнали, що РФ не здатна охороняти власний кордон по всьому периметру
13:18
Бібліотека
Шевченко, Жадан і Орвелл. Соціологи показали, наскільки багато українці читали з початку повномасштабної війни
13:17
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Біля Кремінної зосереджена найбільша концентрація військ РФ з найновішими зразками техніки, - офіцер ЗСУ Андрійко
13:16
РФ масово переселяє росіян з найвіддаленіших регіонів на тимчасово окуповані території України, - Міноборони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV