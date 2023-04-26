"Виправлені" ціни Міноборони на забезпечення військових харчами в рази вищі, ніж у ГУР, - Наші Гроші
На Prozorro опублікували деякі закупівлі військових частин. Виявилося, що ціни на продукти для частини А1225, яку забезпечує ГУР, та для частин Міноборони в рази різняться
Про це мовиться на сайті проєкту Наші Гроші.
Журналісти порівняли звіти про закупівлі харчів за контрактами для частин ГУР та Міноборони.
"Наприклад, ГУР-івці купили мінтай (заморожена риба) по 69 грн за кіло, тоді як у Міністерства 120 грн – це найменша ціна по всіх контрактах, у тому числі і на постачання харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві. Рис – це взагалі знущання. У ГУР-івців він навіть дешевший від роздрібних цін магазинів – 26 грн за кіло. А у Міноборони – від 59 грн. Морква по 12 грн для ГУР – це ще більша катастрофа для Міноборони, у якого найдешевша морква – по 28 грн", ствердили автори.
- Нагадаємо, інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони.
- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- Пізніше волонтерка Дана Ярова розповіла в етері Еспресо, що до кінця травня має запрацювати антикорупційцний дорадчий орган при Міноборони, на 31 травня заплановане перше засідання. Створення антикорупційного органу почалося після скандалу із закупівлями харчів для ЗСУ.
- У Міністерстві оборони повідомили про створення Департаменту з питань запобігання корупції, заявивши, що мета - реалізація принципу нульової толерантності до неї.
- У системі Prozorro з 23 квітня відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі.
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