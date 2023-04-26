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Журналісти порівняли звіти про закупівлі харчів за контрактами для частин ГУР та Міноборони.

"Наприклад, ГУР-івці купили мінтай (заморожена риба) по 69 грн за кіло, тоді як у Міністерства 120 грн – це найменша ціна по всіх контрактах, у тому числі і на постачання харчів військовим, що дислоковані у далекому від лінії фронту Києві. Рис – це взагалі знущання. У ГУР-івців він навіть дешевший від роздрібних цін магазинів – 26 грн за кіло. А у Міноборони – від 59 грн. Морква по 12 грн для ГУР – це ще більша катастрофа для Міноборони, у якого найдешевша морква – по 28 грн", ствердили автори.