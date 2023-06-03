Вірменія має вийти з ОДКБ та вступити до ЄС й НАТО, - голова Європейської партії Хзмалян
Голова Європейської партії Вірменії Тигран Хзмалян переконаний, що країна має позбутись російського впливу й вступити до ЄС та НАТО
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"В останні дні ми спостерігаємо фактичний розворот Вірменії на Захід. Потрібно розуміти, що Вірменія всі ці роки знаходилась і знаходиться в стані заручника Росії. Пашинян всі останні роки намагався догодити Путіну", - пояснив Хзмалян.
Політик наголосив, що Вірменія досі знаходиться під серйозним впливом РФ
"Я дуже радий, що ідеологією Європейської партії Вірменії є три пункти. Зокрема, Вірменія повинна вийти з ОДКБ та ЄврАзЕС і натомість вступити до ЄС та НАТО разом з Грузією, Україною та Молдовою. Також дуже важливо зробити у своїх країнах євроремонт. Вірменія дуже довго йшла до такої політики. Проте і зараз ми не держава, а колонія Росії. Тому нас чекають дуже серйозні зміни", - додав він.
- На початку травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.
- Паралельно Азербайджан та Вірменія провели 4-денні переговори в Вашингтоні під егідою Ентоні Блінкена. На них, за словами очільника Держдепу, було досягнуто значного прогресу.
- 14 травня Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв під час зустрічі у Брюсселі досягли прогресу в дискусіях та погодились відновити переговори щодо делімітації кордонів.
- На перемовинах Пашинян офіційно погодився визнати територію Нагірного Карабаху суверенними землями Азербайджану. Зі свого боку азербайджанська сторона гарантує дотримання прав і свобод вірменської національної меншини.
- Ці домовленості передбачають припинення існування не визнаної у світі "Нагірно-Карабаської Республіки" та її "органів влади".
- 29 травня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що наразі немає узгодженого проєкту угоди про мир з Азербайджаном, який можна було б підписати.
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