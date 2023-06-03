Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В останні дні ми спостерігаємо фактичний розворот Вірменії на Захід. Потрібно розуміти, що Вірменія всі ці роки знаходилась і знаходиться в стані заручника Росії. Пашинян всі останні роки намагався догодити Путіну", - пояснив Хзмалян.

Політик наголосив, що Вірменія досі знаходиться під серйозним впливом РФ

"Я дуже радий, що ідеологією Європейської партії Вірменії є три пункти. Зокрема, Вірменія повинна вийти з ОДКБ та ЄврАзЕС і натомість вступити до ЄС та НАТО разом з Грузією, Україною та Молдовою. Також дуже важливо зробити у своїх країнах євроремонт. Вірменія дуже довго йшла до такої політики. Проте і зараз ми не держава, а колонія Росії. Тому нас чекають дуже серйозні зміни", - додав він.