Вірменія не братиме участі у засіданні ОДКБ у Москві
У вівторок, 5 грудня, стало відомо, що голова Національних зборів Вірменії Ален Симонян не братиме участі у засіданні ради Парламентської асамблеї ОДКБ, яке відбудеться в Москві
Про це пише інформаційна агенція "Новини-Вірменія", посилаючись на слова прессекретарки голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян.
"У засіданні не братиме участі також делегація Національних зборів Вірменії. Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом", - зазначила Хачатрян.
Зустріч ОДКБ у Москві має відбутися 19 грудня.
Довідково. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.
- Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відмовився від участі у саміті ОДКБ у Білорусі, що проходив 23 листопада. У Кремлі висловили жаль з цього приводу.
- Згодом міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян також відмовився від поїздки на зустріч ОДКБ.
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