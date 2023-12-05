Вірменія не братиме участі у засіданні ОДКБ у Москві

Про це пише інформаційна агенція "Новини-Вірменія", посилаючись на слова прессекретарки голови вірменського парламенту Цовінар Хачатрян.

"У засіданні не братиме участі також делегація Національних зборів Вірменії. Про своє рішення не їхати до Москви Ален Симонян повідомив голову держдуми РФ В'ячеслава Володіна офіційним листом", - зазначила Хачатрян.

Зустріч ОДКБ у Москві має відбутися 19 грудня.

Довідково. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - це військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Відповідно до офіційних російських документів, створена 15 травня 1992 організація розглядається як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.