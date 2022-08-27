Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Сі вже бачить цей труп, який пропливає по ріці під його ногами. І він прораховує геополітичні наслідки того, що сталося. Всім відомі величезні територіальні претензії Китаю на території Росії – від Тихого океану до того, що вони називають "Північне море", - зазначив Піонтковський.

Політолог зауважив, що в Китаї вважають, що деякі території Росії є споконвічними китайськими землями

"Навіть не про претензії йдеться. Це – споконвічні китайські землі, так вчать із дитинства маленьких китайців у всіх підручниках. Я якось і сам запитував в китайських колег: "А чому ви є таким стратегічним партнером Росії, а у всіх підручниках оці території визначають як китайські?" Вони відповідають: "Розумієте, ми величезна країна. Мільярд нових підручників із поміняними картами – це непіднімні для нас затрати", - додав він.

2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань і запевнила у "непохитній підтримці з боку США". Китай розпочав військові навчання навколо острова.

Китайський лідер Сі Цзіньпін планує у вересні відправитися в Центральну Азію, щоб зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним і главами держав регіону на регіональному саміті.

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