Виробник F-16 готовий долучитися до вишколу пілотів та техніків ЗСУ

Про це сказав операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, повідомляє Financial Times.

За словами Сент-Джона, будь-яке рішення щодо участі Lockheed Martin у навчанні українців ухвалюватиметься лише після обговорення між Україною, США та іншими західними союзниками.

"Ми готові не лише задовольнити потребу в нових літаках F-16, але й у будь-яких модифікаціях F-16, а також у навчанні, обладнанні й системах", – сказав він.

Операційний директор Lockheed Martin окремо відзначив "неймовірну здатність" українських військових до опанування західних систем озброєнь, зокрема виготовлених компанією керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS і протитанкових ракетних комплексів Javelin.

"(Українці. – Ред.) дуже швидко опанували використання цих систем і застосовували їх з великою ефективністю, тому я більш ніж упевнений, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть дуже ефективно використовувати його в найкоротші терміни", – зазначив Сент-Джон.

Він додав, що Lockheed Martin у довгостроковій перспективі може розглянути створення виробничої бази в Україні або в сусідній країні після завершення війни з Росією, аби "забезпечити постійну присутність для навчань і технічного обслуговування".