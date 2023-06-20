Виробник F-16 готовий долучитися до вишколу пілотів та техніків ЗСУ
Американська збройова компанія Lockheed Martin готова допомогти українським пілотам та технікам у навчанні й обслуговуванні своїх винищувачів F-16
Про це сказав операційний директор Lockheed Martin Френк Сент-Джон, повідомляє Financial Times.
За словами Сент-Джона, будь-яке рішення щодо участі Lockheed Martin у навчанні українців ухвалюватиметься лише після обговорення між Україною, США та іншими західними союзниками.
"Ми готові не лише задовольнити потребу в нових літаках F-16, але й у будь-яких модифікаціях F-16, а також у навчанні, обладнанні й системах", – сказав він.
Операційний директор Lockheed Martin окремо відзначив "неймовірну здатність" українських військових до опанування західних систем озброєнь, зокрема виготовлених компанією керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS і протитанкових ракетних комплексів Javelin.
"(Українці. – Ред.) дуже швидко опанували використання цих систем і застосовували їх з великою ефективністю, тому я більш ніж упевнений, що українські пілоти опанують F-16 і зможуть дуже ефективно використовувати його в найкоротші терміни", – зазначив Сент-Джон.
Він додав, що Lockheed Martin у довгостроковій перспективі може розглянути створення виробничої бази в Україні або в сусідній країні після завершення війни з Росією, аби "забезпечити постійну присутність для навчань і технічного обслуговування".
- Нагадаємо, 21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
- 25 травня на зустрічі у форматі "Рамштайн" повідомили, що коаліцію з навчання ЗСУ на F-16 очолять Данія та Нідерланди і увійдуть у неї наразі ще чотири країни: Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща.
- Один з лідерів "авіаційної коаліції" Нідерланди 14 червня заявили, що навчання українських пілотів на F-16 стартують у найближчі місяці.
- 15 червня за результатами зустрічі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що навчання українців на F-16 вже почалися. Очільник Пентагону Ллойд Остін відзначив енергійне просування у цьому, а речник ПС ЗСУ сказав, що хочеться якнайшвидшого результату, але "процес розтягнутий".
- Цього ж дня стало відомо, що Данія та Нідерланди планують розпочати навчання українських пілотів цього літа і створять тренінговий центр в одній зі східноєвропейських країн НАТО.
- Міністр оборони України Резніков за підсумками "Рамштайну" висловив впевненість, що в нас буде "пташина коаліція". Також він запевнив, що пілоти ПС ЗСУ можуть освоїти західні винищувачі F-16 швидше, ніж очікують країни союзники України, і чотиримісячний термін виглядає реалістичним, для техніків потрібно більше часу.
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