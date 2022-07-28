Виробник скла Guardian Industries продав бізнес у Росії
Американський виробник скла Guardian Industries продав свій бізнес в РФ місцевій будівельній компанії
Про це повідомила пресслужба компанії-покупця.
Згідно із заявою, президент однієї з найбільших будівельних компаній Росії ФСК Володимир Воронін купив бізнес американського виробника листового скла Guardian Glass. Воронін буде володіти 100 відсотками акцій підприємств. Вартість угоди компанії не розкривають.
"Ми зацікавлені в тому, щоб зберегти команду, найкращі практики та підходи, якими володіє компанія, а також продовжити інвестиційну програму",- сказав Воронін.
Два заводи компанії розташовані в Рязані та в Ростовській області. На території Рязанського заводу розташований головний офіс компанії, звідки відбувається управління бізнесом по території Росії.
Guardian Industries є приватним промисловим виробником скла, автомобільної та будівельної продукції. Компанія виробляє термополіроване скло, вироби зі скла, ізоляцію зі скловолокна та будівельні матеріали для комерційного, житлового та автомобільного застосування. У компанії працює понад 18 000 людей.
У квітні американський виробник скла повідомив про рішення вийти з російських активів.
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